Isolamento: Psicóloga dá dicas para cuidar da saúde mental

A pandemia do novo Covid-19 mudou a rotina de todos. Assim como no Brasil, países adotaram o isolamento para controlar a disseminação do vírus. Porém, nada de pânico! Afinal, o confinamento é temporário. Por isso, além dos cuidados com a saúde física, é importante dar atenção a saúde mental.

Segundo a psicóloga Lia Clerot, as pessoas que são “multitarefas” têm mais dificuldade de ficar paradas. “Isso pode abalar um pouco o emocional, pois muda completamente a nossa rotina”, explica. Pensando nisso, a especialista listou algumas dicas para lidar com esse momento.

Fique um pouco longe das notícias

O dia inteiro recebemos inúmeras notícias e novidades sobre a pandemia, como o aumento nos casos, lojas fechando entre outras. Tire um tempinho para desligar-se. Precisamos aliviar nossa mente. Então, a minha dica é: assista um filme, inicie uma série nova, leia um livro, faça algo que te proporcione sensação de bem-estar. Tenho certeza que irá te fazer bem.

Faça vídeochamadas

Nada melhor do que aproveitar o momento de isolamento para ligar para aquele familiar que já tem algum tempo que vocês não conversa ou aquela amiga que você sempre marca de encontrar, mas esse encontro nunca acontece. Use a tecnologia a seu favor. Em momentos como esses, é uma excelente alternativa para estarmos conectados com as pessoas que amamos.

Home office responsável

Se você pode de trabalhar de casa, é preciso foco e responsabilidade. Estabeleça seus horários, não trabalhe demais nem de menos. Outra dica valiosa é separar um lugar para trabalhar, assim você não mistura lazer com trabalho.

Se exercite!

Mesmo com as academias fechadas e a recomendação de nos mantermos em isolamento dentro de casa, existem diversos exercícios que podem ser feitos em casa. Hoje, há vários aplicativos de treino excelentes. Separe pelo menos 1h do seu dia para se exercitar e liberar endorfina. Você vai ser mais produtivo e vai se sentir muito melhor em todos os aspectos.

Autocuidado

Aproveite o tempo livre para colocar o skincare em dia, testar uma receita nova, hidratar o cabelo. O autocuidado aumenta a autoestima e melhora, de forma significativa, a saúde mental.