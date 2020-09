Influenciador faz campanhas para arrecadar cabelos para crianças com câncer em Goiás

PUBLICIDADE

Aos 32 anos o influencer, bailarino clássico e empresário Farley Mattos, de Ipameri (GO), é padrinho a mais de 10 anos do Hospital Araújo Jorge e, conhecendo a história da instituição de saúde, decidiu realizar campanhas para arrecadar cabelos para crianças diagnosticadas com câncer e que estão em tratamento no local.

Farley, que acumula mais de 72 mil seguidores em seu Instagram, @farleymattos, conta que, com sua influência, conseguiu arrecadar, em dois dias, o valor de R$ 11 mil para a instituição, em setembro do ano passado. “Como sempre ajudei o hospital de alguma forma, essa questão do cabelo, que é algo que entristece as pessoas, não sei exatamente quantas pessoas foram beneficiadas, mas mais de mil cabelos já foram doados”, explica.

Segundo ele a ideia surgiu no momento em que decidiu arrecadar brinquedos para as crianças do local. “Um dia estava no Facebook e decidi ajudar o hospital, postei afirmando que, se conseguisse 100 brinquedos doados, rasparia minha cabeça e foi o que eu fiz. Acabei conseguindo muito mais que isso e, daí pra frente, tomei paixão pelo hospital, pelas crianças, e nunca mais parei”, relembra o influenciador.

Segundo ele, as pessoas que contribuem com as doações não são apenas moradoras da cidade de Ipameri, mas de toda a região. Ele conta que, diariamente, recebe cabelos em casa, na empresa da qual é dono e recebe ligações para fazer a coleta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A cada 10 perucas, uma é levada para os adultos, é uma forma de ajudar a todos. Fico muito feliz, porque pra mim, fazer o bem é primordial, o social é muito importante, tudo isso faz parte da minha essência”, reforça Farley Mattos.