Hidratação é a palavra de ordem da temporada da seca

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, agosto é o mês mais árido do ano. A umidade relativa do ar da capital atinge marcas abaixo de 25%. Para a OMS, o ideal é entre 50% e 80% . O índice de Brasília está longe disso e exige atenção. A seca castiga a saúde e maltrata o corpo. Especialistas recomendam a intensificação de ingestão de água e a hidratação do corpo, durante o período.

Pensando nisso, as lojas do DF Plaza Shopping ofertam produtos que minimizam os impactos da temporada. São hidratantes para o rosto, o corpo , a boca, as mãos e os pés. Os pets também sofrem e, o atento mercado, já desenvolveu uma linha para os bichinhos, que também está disponível no shopping.

Manter a pele sempre hidratada tem inúmeros benefícios. Além da maciez, viço e luminosidade, o hábito da hidratação evita escamações, repuxamento, feridas e previne o envelhecimento precoce, preservando a elasticidade e o colágeno.

O Hidratante Facial Mel Terapia da Avatim (R$ 56) promete uma hidratação facial inteligente com distribuição e retenção de água da pele, estimulando a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Na composição, os extratos do favo de mel e o vegetal do angico branco potencializam a ação hidratante do produto.

A L’Occitane au Brésil, que tem como proposta a união da tradição e alquimia francesa com produtos do Brasil, lançou o Hidratante facial Orquídea (R$ 59) para peles mistas. O creme possui textura com rápida absorção, que deixa a pele com efeito mate , sem aquela aparência de pele oleosa. Contém na sua formulação o extrato de orquídea, conhecido por estimular a produção de colágeno que melhora a firmeza da pele, além do FPS 30.

A marca Quem Disse Berenice? fez uma linha de maquiagens hidratantes como o Corretivo Aqua Hidrante (R$ 39,90), que revitaliza e cobre as olheiras . A fórmula é rica em água, o que proporciona hidratação profunda. É ideal para quem tem pele sensível e a textura leve não marca os poros e nem linhas de expressão.

Ainda para a hora do make, a Base Aqua Hidratante (R$ 66) com alta concentração de água e FPS 15, para uniformizar o tom da pele com acabamento natural e ainda a mantém umectada por até 8 horas.

São necessários cuidados também durante o banho. A água quente tira uma parte da barreira protetora da epiderme, o que provoca o ressecamento. Pele descamando ou coçando é sinal de desidratação, então vale começar escolhendo um bom sabonete como o em Barra Duo Cuide-se Bem Rosa e Algodão ( R$ 14,90 ) da O Boticário. A barra com extratos naturais de rosa e algodão, perfuma, hidrata e produz uma espuma cremosa que limpa sem ressecar. Cada caixinha tem duas unidades.

Ao sair do banho , vale umectar o corpo com óleos e hidratantes.

A Lado Rosa Desodorante Loção Hidratante Corporal (R$ 39,90) da Quem Disse Berenice ? é sedosa e aveludada, desliza facilmente na pele e evita o ressecamento causado pelo sol ou vento. A fragrância é floral frutal .

Na Avatim , o Creme de Manteigas Cacau & Ucuúba (R$ 89), que combina duas ricas manteigas da biodiversidade brasileira, o cacau e a ucuúba. A textura é hiper cremosa e, a fragrância envolvente, alia o poder antioxidante e emoliente do cacau com a potente propriedade restauradora da ucuúba.

Seguindo a linha de hidratação corporal com produtos da biodiversidade do nosso país ,a L’Occitane au Brésil tem a Manteiga de Bacurí (R$ 79) e o Creme Hidratante Mandacaru (R$ 79). Esse último com o cacto típico da caatinga, que proporciona hidratação com toque macio e pele perfumada por até 24 horas.

Rosa e algodão foi a combinação escolhida pela marca O Boticário. A Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Rosa e Algodão (R$ 46,90) é absorvida rapidamente, por isso pode ser aplicada em todo o corpo, inclusive nas mãos e nos pés. A fragrância é suave, mas perfuma e mantém a pele hidratada por até 96 horas.

Aos amantes dos óleos corporais, o Óleo em Creme Copaíba e Andiroba ( R$ 54 ) da Avatim é uma ótima pedida. Com textura cremosa, o inusitado óleo em creme proporciona alta hidratação, deixando um toque sedoso, macio, suave e um perfume maravilhoso na pele.

Apesar de terem as peles mais macias e aveludadas, as crianças e os bebês sofrem com a secura e é fundamental hidratar seus corpinhos. Produtos hipoalergênicos e para a faixa etária são os recomendados pelos pediatras e encontrados na Droga Fuji, como o Hidratante Suave Granado Bebê Lavanda (R$ 15,90), livre de corantes, parabenos, perfumes e de ingredientes de origem animal. A fórmula é desenvolvida especialmente para as peles dos pequenos.

Não é somente o sol e o tempo seco que deixam as mãos ressecadas. Em tempos de pandemia, o uso excessivo de álcool gel e 70% também causa aspereza. Para manter mãos macias e sedosas vale apostar nos cremes.

A Emulsão Suavizante para as Mãos (R$ 22) da Avatim é feita com silicones especiais e age como uma luva protetora contra a perda da umidade, nutrindo e hidratando. Além de toda a eficiência, tem toque seco e não deixa marcas de óleo em mesas, volantes, telefones e computadores. A marca ainda disponibiliza três fragrâncias da emulsão: amora silvestre, cupuaçu e manga verde.

Para os lábios ressecados e fragilizados o Ciclapast (R$35,99), um reparador que promete recuperar a epiderme de lábios e áreas rachadas, descamadas e irritadas. O creme labial é do respeitado laboratório La Roche-Posay e está disponível na Droga Fuji.

Outra boa opção é o Hidratante Labial Cuide-se Bem Deleite (R$ 28,90) da marca O Boticário. Ele é formulado com vitamina E, manteiga de karité e proteção FPS15, que reparam e mantém os lábios hidratados por até 24 horas.

A L’Occitane au Brésil também tem um produto para manter os lábios umectados. É o Hidrante Labial Orquídea (R$ 31), que contém FPS 25 e o extrato de orquídea, conhecido por estimular a produção de colágeno, melhorando a firmeza da pele.

Os pés também ficam mais ásperos na seca. O Creme Hidratante para Pés Cuide-se Bem Mani & Pedi (R$ 34,90) da O Boticário reduz o ressecamento devido a fórmula com água de rosas e 10% de ureia, deixando os pés bem macios e perfumados.

Na Droga Fuji, o Ureadin Podos (R$ 55,99) do laboratório ISDIN é um campeão de vendas. O laboratório promete eficácia, a partir do terceiro dia de uso. O creme diminui as rugosidades, o espessamento da pele do calcanhar e da planta do pé. Isso graças à composição de manteiga de karité, pantenol e alantoína.

Pets

A seca também é prejudicial à saúde dos bichinhos e o mercado já criou produtos para cuidar dos amiguinhos peludos.

A hidratação para cachorro pode minimizar bastante o efeito do ressecamento da pele, dos pelos e de temidas coceiras, que podem quebrar a barreira imunológica. Pelo pouco hidratado pode ser o catalisador de doenças. Além dos xampus, a Cobasi tem nas prateleiras a Máscara Hidratante Bellokão Premium Queratina (R$ 49,90), que deixa os pelos brilhantes, perfumados e macios. Além de proporcionar uma melhor escovação. A máscara é indicada para cães e gatos.

E os coxins, almofadinhas das patas, de cães e gatos devem ser protegidos. A Loção Hidratante Soft Care Pet Glove (R$ 51,90) é um creme protetor hidratante, que forma um filme altamente flexível, resistente à água e óleo.

Para tratar os calos, a Dermanex Ecovet Regenerador (R$ 28,50 ), É indicado para hidratação, regeneração e revitalização das regiões onde ocorre a formação dos calos de apoio dos cães. Na formule, emolientes e hidratantes como ureia, manteiga de karitê, óleo de amêndoa e lanolina. Além do óleo de andiroba que promove a renovação cutânea.

