Harmonização Facial: O especialista Dr. Rodrigo Leite explica como é o procedimento que caiu no gosto de celebridades

PUBLICIDADE

A harmonização facial caiu no gosto das celebridades e gerou grande curiosidade no público. Diversas personalidades já passaram pelo procedimento e ficaram super satisfeita com o resultado, as buscas por este tipo de procedimento cresceu mais de 540% este ano cujas buscas no Google. A prática nada mais é do que um nome mais bonito para a técnica de preenchimento facial, que ocorre em mais de um local no rosto, com o objetivo de deixar a face mais simétrica e harmônica.

O procedimento é minimamente invasivo e pode ser feito no consultório, em apenas um dia ou em algumas sessões. Na harmonização facial o preenchimento é feito com ácido hialurônico — uma substância presente no organismo humano, o que facilita o aceitamento pelo corpo.

“A harmonização facial se tornou um objeto de desejo da maioria das pessoas, todo mundo busca melhorar a sua aparência, e a harmonização por ser um procedimento rápido e com um bom resultado, já aparece nas primeiras semanas, diz Dr. Rodrigo Leite.”

O tempo de repouso varia de acordo com a quantidade de locais preenchidos. Geralmente, a recomendação é de 24 a 72 horas de aplicação de gelo, uso de filtro solar e afastamento de atividades físicas.

O preenchimento pode ser feito na região do bigode chinês, da maçã do rosto e do queixo, por exemplo. Em pessoas que têm o queixo muito para dentro, podemos alongá-lo e deixar o rosto mais simétrico, afirma Dr. Rodrigo.

Antes de começar o processo de harmonização, o especialista e o paciente devem conversar sobre quais áreas serão preenchidas e a expectativa do resultado. Nem sempre o ponto onde a pessoa quer mexer será a melhor para o efeito desejado.

Sobre Dr. Rodrigo Leite

Dr. Rodrigo Leite é um jovem especialista em estética facial com atuação em Goiânia. Formado em odontologia, ele já está no mercado há sete anos, e, por meio de sua competência e carisma, tem conquistado cada vez mais pacientes que buscam por procedimentos estéticos. Dr. Rodrigo Leite é um jovem especialista em estética facial com atuação em Goiânia. Formado em odontologia, ele já está no mercado há sete anos, e, por meio de sua competência e carisma, tem conquistado cada vez mais pacientes que buscam por procedimentos estéticos.

Com especializações em redução de base nasal, lipoaspiração de papada, rinomodelação, lifting nasal e harmonização facial, o Dr. Rodrigo Leite já é referência no segmento em Goiânia e região. Ele concluiu sua graduação em 2010, na Faculdade de Patos de Minas (FPM), em Minas Gerais, e despertou o interesse pela atuação em estética após o primeiro contato com a toxina botulínica (Botox).

Desde o início de sua carreira na estética, o Dr. Rodrigo Leite já atuou nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Brasília e agora, em Goiás. Atualmente, o especialista atende em parceria com clínica Karine Gouveia, uma das mais renomadas da região.

Bem conhecido no meio, o Dr. Rodrigo Leite atende famosos como o cantor Jefferson Moraes; Samuel, da dupla sertaneja Os Parazim; a dupla Ícaro e Gilmar; Barreto, da dupla com Bruno; Conrado, da dupla Conrado e Alexandro, entre vários outros nomes conhecidos.

Para saber mais informações sobre Dr. Rodrigo Leite acesse o seu perfil no instagram: @dr_rodrigoleite