Escola-Clinica de Psicologia do UDF anuncia atendimentos virtuais gratuitos para a comunidade

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), instituição que integra a Cruzeiro do Sul Educacional, por meio da Clínica-Escola de Psicologia da instituição, anuncia o Plantão Psicológico Online para a comunidade interna e externa, inclusive de outras cidades. O serviço trata-se do acolhimento, escuta ativa e intervenções pontuais para os indivíduos que precisam de um atendimento emergencial. As inscrições estão abertas pelo link bit.ly/2VC8lwz .

A clínica é um serviço-escola no qual todos os ofícios psicológicos são disponibilizados de forma gratuita pelo Curso de Psicologia do UDF. Devido ao isolamento social, serão realizados atendimentos psicoterápicos no formato virtual, por profissionais habilitados e autorizados pelo CRP para esses atendimentos. Os interessados poderão realizar três sessões, as quais serão feitas semanalmente.

“O plantão psicológico é uma modalidade de atendimento que visa ao acolhimento das pessoas em situações preocupantes, com intuito de auxiliar a lidarem melhor com as dificuldades por meio de uma escuta ativa ao momento presente. Serão três sessões de atendimento, uma por semana com duração de 50 minutos cada”, explica a coordenadora da Clínica, professora Carolina Brum.

Para efetivar o atendimento on-line, o paciente precisará informar quais serão seus horários disponíveis no ato da inscrição. Todas as sessões serão realizadas no horário agendado. Com isso, é necessário que o paciente tenha acesso a computador ou celular com câmera, microfone e internet estável, em um local privado e silencioso e que resguarde o sigilo do conteúdo da sessão.

Serviço

Plantão Psicológico online – UDF

Data: Segunda à sexta até o fim da pandemia

Horário: 8h as 21h

Mais informações: bit.ly/2VC8lwz