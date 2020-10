Eliá Spa inaugura nova unidade no DF Plaza Shopping

PUBLICIDADE

O Eliá Spa, maior rede de spas do Centro-Oeste, inaugura mais uma operação na capital. Desta vez, a marca aposta no DF Plaza Shopping, em Águas Claras.

A nova operação abrirá as portas na segunda quinzena de outubro, num espaço inspirado na Tailândia, assinado pela arquiteta Mônica Pinto.

O atendimento e os padrões técnicos trazidos de spas referências da Europa, que garantem à marca certificação de Excelência e Qualidade “Melhor Spa” pelo TOP OF MIND, poderão ser vivenciados na nova unidade Eliá Spa, que ocupa 98 m2, distribuídos em seis ambientes.

No rol dos cuidados oferecidos, mais de trinta procedimentos, entre massagens relaxantes e terapêuticas, reflexologia, serviços de estética corporal e facial com equipamentos de última geração, escalda-pés e rituais de banhos com óleos vegetais puros .

Os clientes encontrarão serviços a partir de R$ 50 e, àqueles que buscam uma experiência completa, planos de horas personalizados, que fazem parte dos programas de Day Spa com cuidados da cabeça aos pés.

Os franquiados Tallel Couto Rosa Dagher e Ana Cristina Costa Dagher escolheram o DF Plaza Shopping para o novo negócio por acreditarem no potencial da região e do empreendimento “Águas Claras é uma região com novas famílias, que prezam pela qualidade de vida e bem estar. O DF Plaza Shopping reúne esse público em um espaço agradável, com um mix afim e ainda faz parte de um complexo residencial e hoteleiro”, explica a sócia.

Em tempos de pandemia, o negócio é ainda mais promissor, devido ao estresse físico e emocional das pessoas, ocasionado pelo período. Ana Dagher acredita na demanda: “Uma das formas de lidar com o cansaço é o relaxamento e o reequilíbrio emocional. No spa, trabalhamos com conceitos milenares para proporcionar resultados e vivências para uma vida mais harmoniosa e saudável. As pessoas cada vez mais valorizam isso”, aposta.

O Eliá Spa, marca que zela pela saúde e pelo bem-estar, atenderá respeitando todas as normas protetivas recomendadas pelos órgãos sanitários.

Sabia mais sobre a marca.

www.eliaspa.com.br

@eliaspadfplaza

Eliá Spa

DF Plaza Shopping

Loja 55 – piso térreo

Funcionamento: de segunda a sábado, das 11 às 21 horas / domingos e feriados das 14 às 20 horas

Fone: (61) 992448874