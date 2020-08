Dez dicas de como cuidar de compras de supermercado

PUBLICIDADE

O novo Coronavírus mudou a nossa rotina, exigindo cuidados extremos, como o isolamento e o distanciamento social. Outras medidas, como a limpeza e desinfecção de objetos e compras de supermercado também se tornaram imprescindíveis. Mas, você sabe como deve ser essa higienização dos alimentos?

Para esclarecer essa questão, o nutricionista Glaydson Soares, do Hospital Anchieta de Brasília, separou algumas dicas. O especialista afirma que o consumidor deve ter cuidados de higiene e armazenar de forma adequada os alimentos ao chegar do mercado com compras. “É preciso garantir segurança alimentar para evitar o consumo de alimentos contaminados por bactérias”, comenta.

Ele separou dez dicas de cuidados essenciais. Confira:

1) Higienize as embalagens dos alimentos antes de armazenar. Utilize água sanitária (Diluir 1 colher de sopa em 1 litro de água), ou água e sabão, logo, com auxílio de uma esponja (nova) higienize as embalagens, posteriormente, lave em água corrente;

2) Mantenha a limpeza do local de armazenar os alimentos. Ambientes com sujeiras e restos de alimentos são propícios para o crescimento de bactérias;

3) Faça separação dos alimentos crus e cozidos. Os alimentos crus, como exemplo, a carne vermelha, frango, e os pescados, podem conter bactérias perigosas, e contaminar os alimentos cozidos ou prontos para consumo;

4) Armazene os alimentos perecíveis sob refrigeração em temperaturas abaixo de 5°C;

5) Verificar a validade dos alimentos nos rótulos. Preferencialmente, organizar os alimentos pela ordem de validade, e seguir a regra do Primeiro que Entra, Primeiro que Sai, denominada PEPS;

6) Não consuma alimentos após a data de validade. Os alimentos depois de abertos possuem validade diferente, por isso, é importante observar as recomendações do fabricante na embalagem do produto;

7) Não armazene os alimentos no mesmo local dos produtos de limpeza;

8) Os alimentos secos devem ser armazenados em local limpo e arejado;

9) Não consuma alimentos com embalagens estufadas, enferrujadas, ou qualquer outro tipo de danificação;

10) Assim que chegar do mercado com compras, armazene os alimentos perecíveis na geladeira ou no freezer o mais breve possível.