Covid-19: Terapia Cognitiva Extrafísica promete alinhar os pensamentos, emoções e sensações para manter o equilíbrio na pandemia

A chegada da pandemia do novo Coronavirus abalou as emoções, sentimentos e pensamentos de toda a população mundial. Aqui no DF, a grande maioria da população se encontra perdida em um momento em que as emoções que trazem o medo, a angustia, a insegurança ganham espaço e muitas vezes comandam todo o emocional. Para lidar com essas questões, a terapeuta integrativa e holística, Débora Hofstatter apresenta a Terapia Cognitiva Extrafísica (TCE), uma técnica que o paciente na primeira sessão sente de imediato um alívio emocional. O método já foi testado em diversas pessoas ao longo de cinco anos.

Débora destaca que a TCE traz inúmeros benefícios e pode apresentar resultados rápido nesse momento. “A TCE ajuda a alterar energeticamente a vibração do campo mental, traz consciência e clareza cognitiva, faz a reprogramação de pensamentos, sentimentos e reações ao meio que o paciente está envolvido, alivia na redução do sofrimento e consegue construir um novo olhar e achar uma saída para situações inesperadas”, esclarece.

O assistente administrativo, Diogo Benon conta que retornou ao estudo universitário, em 2020, e que resolveu procurar a terapia em busca da concentração, foco e diminuição da insegurança, pois percebeu que quando tinha alguma dificuldade maior abria mão dos seus projetos pessoais. “A TCE tem me ajudado nessas áreas e principalmente nessa pandemia, pois me auxilia a controlar a ansiedade e focar no que é necessário para concluir minhas metas e também nas pequenas coisas do dia a dia. Cada sessão que faço sinto que venho evoluindo, me sinto mais focado e seguro de que conquistarei meus objetivos e menos ansioso para bater as metas de longo prazo”, defende.

Em tempos de pandemia, a técnica pode ser aplicada totalmente online, respeitando o distanciamento social e garantindo a segurança do paciente e terapeuta. Os interessados podem agendar um atendimento virtual pelo telefone: (61) 98134 7282.

A hipnoterapeuta Mabel Guedes é a criadora do método, quando há 7 anos introduziu essa terapia para uma paciente de forma experimental e que trouxe resultados imediatos. Segundo Mabel, cada sessão é única, temática e específica, com uso de técnica de hipnose e sem um horário específico para a aplicação da técnica.

Iniciou no universo das terapias integrativas em 2015. Terapeuta integrativa e holística, pós graduada em Medicina Chinesa – Acupuntura. Facilitadora de Barras de Acces Consciouness. Formada no curso de Terapia Cognitiva Extrafísica e certificada nas formações Florais de Bach, terapia do Caminho da Vida e Reiki.