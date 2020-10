Consultas virtuais em alta

PUBLICIDADE

A pandemia do coronavírus trouxe lições importantes e inseriu novos comportamentos à sociedade. Entre as tendências que foram impulsionadas durante esse período estão as consultas remotas. Para seguir as medidas de distanciamento social e evitar o contágio, muitos brasileiros passaram a optar por essa modalidade de atendimento. Segundo levantamento da consultoria Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Marketing, realizado em julho deste ano, quatro em cada 10 pessoas deixaram de frequentar hospitais e clínicas desde o início da crise sanitária. Ainda de acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados são simpáticos aos atendimentos virtuais.

A tendência é que, passada a pandemia, a demanda pelas teleconsultas continue em alta, como aponta Janaína Mundim, fonoaudióloga e diretora da clínica ParaOuvir. “É uma modalidade que vai fazer parte do protocolo de atendimento. Acredito que várias consultas que eram presenciais passarão a ser remotas”, afirma Janaína. No entanto, a especialista ressalta que esse formato veio para complementar, e não para substituir os atendimentos presenciais. “O contato humano continua sendo muito importante. Há exames e procedimentos que só podem ser feitos de maneira presencial”, explica.

A demanda por atendimentos virtuais na ParaOuvir Aparelhos Auditivos aumentou cerca de 50% durante a crise de Covid-19. Janaína explica que, com a tecnologia Marvel, da nova linha de aparelhos auditivos da Phonak, é possível fazer de maneira remota praticamente todos os ajustes que seriam feitos presencialmente nos aparelhos auditivos.

A fonoaudióloga vê vantagens no modelo, especialmente por otimizar o tempo e reduzir a necessidade de deslocamento. “Hoje, o tempo é uma das coisas mais preciosas que temos. Com o atendimento remoto, o paciente não precisa se deslocar e poupa muito tempo, além do conforto e praticidade de ser atendido onde for melhor para ele”, justifica.

Conheça a linha Marvel

A linha multifuncional Marvel é o mais recente lançamento da Phonak, líder mundial em soluções auditivas. Ela chegou ao Brasil em fevereiro e está no mercado mundial há dois anos. Erica Bacchetti, gerente de Produtos da ParaOuvir, explica que os produtos Marvel funcionam como dispositivos interligados. “A pessoa pode conectar o aparelho auditivo a qualquer dispositivo bluetooth, como celular, tablet, Ipad, computador e televisão. Ela recebe um sinal do que está escutando direto no aparelho auditivo. Isso sem perder a qualidade sonora”, diz.

A fonoaudióloga explica que, como é um dispositivo conectado totalmente online, ele tem a possibilidade também de ser ajustado à distância. “Conseguimos fazer uma chamada de vídeo com o paciente, acessar o aparelho auditivo dele por meio da conexão com o celular e fazer os ajustes que que são necessários em tempo real. Esses são os grandes diferenciais”, explica Erica.