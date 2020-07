Conheça as plantas que atraem dinheiro e prosperidade

PUBLICIDADE

Existe uma enorme variedade de plantas na natureza e, muitas delas são consideradas místicas por atrair aquilo que tanto desejamos. O Lírio da Paz, por exemplo, é capaz de sugar todas as energias ruins do ambiente, enquanto a Pilea é conhecida por atrair a sorte.

Mas você sabia que existem plantas que atraem dinheiro e trazem prosperidade para o lar? E quem é que não gosta e/ou precisa de uma graninha a mais, certo?

Além disso, você também pode usar as plantas para dar de presente para aquela pessoa querida que está precisando de uma ajudinha financeira. Que tal? Assim, você e outras pessoas terão toda a boa energia necessária para alavancar as economias – que podem estar paradas.

Então, separe o papel e a caneta para anotar a listinha de plantas que atraem dinheiro e prosperidade e não deixe de cultivar em casa pelo menos uma das espécies.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dinheiro-em-penca

O nome já diz tudo, não é? Para aproveitar todos os poderes dela, deixe-a próxima a lugares onde você guarda objetos de valor dentro da sua casa e/ou no cômodo onde você trabalha. Se for no escritório, coloque a planta perto do departamento de finanças ou de vendas. Porém, seu poder apenas funciona se ela for bem cuidada e, para isso, a dinheiro-em-penca precisa ser regada constantemente e estar próxima da luz solar.

Árvore da felicidade

É certo que dinheiro não traz felicidade, mas com certeza ele ajuda muito! Com a árvore da felicidade, você estará chamando pela sorte e a prosperidade, que podem estar em baixa quantidade na sua casa. Outro benefício da planta é sobre os relacionamentos; você também pode fortalecer a união com o poder místico da árvore. Para cuidar bem dela, deixe-a locais arejados e bem iluminados são perfeitos para que ela cresça com saúde.

Lança de Seu Jorge

Elas são bem poderosas pois trazem elevação para o ambiente e para as pessoas que vivem no local. De preferência, compre-as em número ímpares, como três ou cinco, e espalhe-as pela casa. Lembre-se: a Lança de São Jorge demora um tempo maior do que as demais plantas para florescer, contudo, seu poder pode ser sentido desde o primeiro toque.

Tuia

Tanto a Tuia grande, quanto a pequena trazem prosperidade para seu lar e ajudam a atrair dinheiro. Se você tiver um jardim grande em sua casa, opte pelas versões grandes. Mas, se o espaço for limitado, utilize as menores! Coloque-as em lugares por onde as pessoas costumam passar, como na sala ou no corredor. Elas têm um aroma cítrico e energizam o ambiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alecrim

O alecrim afeta positivamente o ambiente em que se encontra, traz força de vontade para as pessoas e prosperidade para o lar. Também serve para proteger a casa contra vibrações negativas que podem motivar a falta de dinheiro. Por isso, o alecrim é, com certeza, uma ótima planta para cultivar e trazer riqueza para sua vida!

Arruda

Outra alternativa de proteção, principalmente contra mau-olhado, é a arruda. As forças negativas agem como dificultadoras do sucesso, então, se você deseja ter mais chances de ganhar dinheiro, o jeito é remover as energias ruins do seu lar. Por exemplo, a arruda é ideal para a entrada da casa, uma vez que impede a entrada da negatividade e limpa as vibrações de quem passar por ali.

Manjericão

Se você não cultiva a erva na sua casa, então está na hora de colocar a mão na terra, porque você pode utilizá-lo tanto no preparo de alimentos, quanto para atrair dinheiro. O manjericão permite que a sorte entre nos lugares, já que consegue limpar a energia estagnada que bloqueia a passagem da prosperidade.

Trevo

O trevo é uma planta considerada rara e por esse motivo traz muita sorte para quem cultivá-lo com amor. Além de atrair a energia da sorte, sua presença também pode ser associada a ganhos financeiros. Sem contar que, se você encontrar um trevo de quatro folhas, sua sorte duplicará; perfeito, né? Para cultivar a planta em casa, é necessário mantê-la sempre umedecida e em ambientes frescos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flor-da-fortuna

O nome da planta representa tudo que ela pode te oferecer! Suas pequenas flores são como moedas que crescem em grande quantidade. Portanto, ao colocar a flor-da-fortuna na sua casa, mentalize que está com um tesouro valioso e que ele irá atrair muito mais. A planta é da família das suculentas e, por isso, não precisa de muitos cuidados diários e é bastante resistente. Entre as plantas que atraem dinheiro e prosperidade, essa tem uma característica que amplia ainda mais a sua força: a coloração. Portanto, para intensificar a atração do dinheiro, escolha a planta com flores amarelas, porque a cor significa prosperidade, vitalidade e motivação.