Cinco chás para combater a ansiedade

A incerteza sobre o futuro tem aumentado a ansiedade das pessoas. Estudo feito pelo Instituto Ipso – terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo – revela que quatro em cada dez brasileiros (41%) têm sofrido de ansiedade em consequência da atual pandemia do novo coronavírus.

Por outro lado, as pessoas têm buscado alternativas para combater esse mal da vida moderna. Na utilização de chás existem duas formas de receber seus benefícios: por meio de seu princípio químico (fitoterapia) ou pela sua energia (fitoenergética). Este último tem uma explicação completa na obra Fitoenergética – A energia das plantas para o equilíbrio da alma, da Luz da Serra Editora.

Neste caso, as plantas agem nas emoções e nos campos energéticos (os chacras) do corpo. Para obter todos os benefícios existe uma forma ideal de fazer o ritual para ter maior consciência dos potenciais das plantas (veja o modo de preparo).

Confira cinco chás que prometem trazer harmonia e tranquilidade nos dias difíceis:

Jasmim: purifica as emoções e desintoxica o organismo, confere um toque da pureza e perfeição.

Camomila: elimina a raiva, o ódio, as mágoas, ajuda a ter esperança e saber perdoar; tira o medo, gera otimismo e combate ao estresse emocional; acalma e relaxa em casos de nervosismo e hiperatividade.

Hortelã: gera efeito analgésico e reduz o estresse; ajuda a mudar o pensamento e a gerar vitalidade energética geral.

Capim Cidreira: elimina pesadelos, insônia e desordens do sono, combate a ansiedade em geral, o nervosismo e a irritação mental.

Amora branca: equilibra o humor em todos os processos de alterações hormonais.

MODO DE PREPARO:

Coloque água quente (sem ferver) dentro de uma xícara e pegue um simples sache de chá ou a erva in natura e um infusor. Você pode começar ativando com uma oração. Depois gire este sache no sentido horário sobre a xícara durante 10 a 30 segundos mantendo uma firme intenção positiva, de luz, cura, amor, saúde e sabedoria. Em seguida, saboreie o seu chá.

