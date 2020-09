Boas razões para tomar chá

PUBLICIDADE

O chá teve sua origem na China, segundo a lenda, o Imperador chinês Shen Nung, em 2.737 a.C. , fervia água para beber quando algumas folhas de uma árvore próxima caíram na panela. Hoje, porém, outros países se destacam como produtores de qualidade.

Além de ser um hábito social, traz inúmeros benefícios, uma vez que possuem antioxidantes poderosos conhecidos como flavonoides e catequinas, possui efeito diurético, hidrata o corpo, aumenta a imunidade a doenças por meio do aminoácido L-teanina, transformado pelo fígado em etilamina, que fortalece as células imunológicas. Quem bebe chá pode estar menos sujeito a ataques cardíacos e AVC, pois os antioxidantes ajudam a prevenir o colesterol e os danos às artérias causados por radicais livres, já os flavonoides restringem os coágulos sanguíneos. A catequina protege o DNA de mudanças causadoras de câncer.

A grande novidade agora são as misturas e os chás exóticos. Convidamos a índia Michelle Rocha, especialista em chás pela Escola de Chá Embahu, para ensinar três receitas que ajudam a diminuir a TPM, Ansiedade e ajudar na retenção de líquidos.

Chá para TPM

Ingredientes: Mulungu, Passiflora e Camomila.

Modo de preparo: Ferver 500ml de água, assim que levantar fervura desligar e colocar meia colher de sopa de cada erva e deixar em infusão por 20 min. Consumir dentro de 24h.

“Essas ervas tem propriedades Calmantes, sedativas, Ajuda na insônia, cefaleia e ansiedade. A camomila todo mundo conhece como um calmante, a passiflora é do maracujá e o mulungu é um antidepressivo natural muito poderoso”, explica Michelle.

Chá para desinchar

Ingredientes: Porangaba ( Bugre, Chá verde) – É a mesma erva, Quebra pedra e Chapéu de couro.

Modo de preparo: Ferver 1000ml de água, assim que levantar fervura desligar e colocar 1 colher de sopa de cada erva e deixar em infusão por 20 min. Consumir dentro de 24h.

“Essas ervas tem propriedades diuréticas que atuam nas afecções das vias renais, urinárias e biliares. A gente sabe que tudo o que a gente come passa pelo fígado e pelos nossos rins, então, quando tratamos esses dois órgãos as coisas começam a funcionar melhor, o nosso metabolismo fica mais acelerado. Apesar da Porangaba (ou chá verde) possuir cafeína, é uma composição baixa, principalmente na junção com outras ervas, então não é contraindicado, mesmo para quem tem pressão alta ou problema de estomago. O objetivo desse chá é fazer com que a pessoa urine mais, automaticamente ela irá beber mais liquido e assim vai ajudar a desinchar”, explica a especialista.

Chá para aumentar a imunidade

Ingredientes: Guaco, Gengibre ( 1 pedaço pequeno) e Chá verde

Modo de preparo: Ferver 1000ml de água, assim que levantar fervura desligar e colocar 1 colher de sopa de cada erva e um pedaço pequeno de gengibre e deixar em infusão por 20 min. Consumir dentro de 24h.

“Essas ervas tem propriedades: anti-alérgica, antimicrobiana, analgésica, anti-inflamatória, antioxidante e antidiarreica”, orienta.

Chá termogênico:

Ingredientes: Canela ( Java ), Gengibre ( pedaço pequeno) e Chá verde ( 2 coheres de sopa )

Modo de preparo: Ferver 1000ml de água, assim que levantar fervura desligar e colocar os ingredientes e deixar em infusão por 20 min. Consumir dentro de 24h.

“Essas ervas tem propriedades: Termogênico natural, ajuda na concentração e acelera o metabolismo”, finaliza Michelle.