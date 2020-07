Boas notícias sobre vacina de Oxford podem ser divulgadas na 5ª-feira, diz ITV

PUBLICIDADE

O jornalista político da emissora ITV Robert Peston disse, nesta quarta-feira (15), que serão divulgadas boas noticias acerca dos testes iniciais, da fase 1, da vacina para Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. A vacina passa por testes em humanos, que inclui voluntários brasileiros.

Durante o pronunciamento, Peston citou uma fonte e afirmou que os resultados podem ser anunciados ainda nessa quinta-feira (16).

“Estou ouvindo que em breve vai haver notícias positivas (talvez amanhã) nos testes iniciais da vacina de Oxford para Covid-19, que é licenciada pela AstraZeneca”, publicou Peston nesta quarta-feira.

A vacina, desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca, está na fase 3 dos testes em humanos, no entanto, ainda não foram divulgados os resultados da fase 1. O projeto conta com um grande número de voluntários, todos com mais de 18 anos.

No início deste mês, os desenvolvedores da vacina afirmaram que perceberam uma resposta imune nos testes, o que encorajou a pesquisa.