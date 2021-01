Ano novo – novos hábitos: como prevenir o câncer em 2021?

PUBLICIDADE

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 625 mil novos casos de câncer em 2021. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil com uma média de 177 mil casos, seguido pelos cânceres de mama e próstata. A distribuição da incidência por região mostra que na Região Centro-Oeste os cânceres do colo do útero e de estômago estão entre os mais incidentes.

De acordo com médica oncologista da Oncoclinicas Brasília, Elean Lamar, a doença ocorre também devido à maior exposição dos indivíduos aos fatores de risco, como o cigarro, alimentação inadequada e o abuso do álcool.

Como prevenir é melhor do que remediar, a especialista listou 10 dicas de hábitos saudáveis para que você possa seguir a partir de agora: