2020 foi o ano que o brasileiro mais tomou vinho

Consumo aumentou em 26% durante a pandemia

Apesar de 2020 ter sido difícil para muitos setores, o segmento de vinho não esteve tão bem. Como grande parte das pessoas teve que se isolar, beber em casa foi a solução encontrada pelos consumidores para aproveitar os dias.

Segundo a pesquisa da consultoria Ideal Consulting, o consumo por pessoa aumentou 26% no ano passado. Em 2019, de janeiro a setembro, os brasileiros beberam 2,13 litros. Já em 2020 esse número subiu para 2,68 litros.

Por que o vinho é uma das bebidas mais queridas

Motivos não faltam para o vinho estar tão em alta na casa dos brasileiros. Uma das razões é a possibilidade de combinações. Assim como sucos e refrigerantes, a bebida pode ser consumida com a refeição. Além disso, principalmente nos dias mais frios, ela costuma acompanhar queijos e outros petiscos.

Outro aspecto que faz o vinho ser popular é a variedade de opções. A bebida é subdividida pelo tipo de produção, nacionalidade, safra da uva e ano. Por esse motivo, cada garrafa é indicada para um prato. Os vinhos brancos, por exemplo, combinam com massas, risotos e peixes. Já os rosé são ideais para acompanhar uma tábua com presunto cru, chouriço, etc.

Essa diversidade explica também a grande diferença de preços entre as garrafas. Os vinhos nacionais podem sair por menos de R$ 10, em redes como as Lojas Americanas. Por sua vez, os importados são mais caros, principalmente por conta da variação cambial. Não é difícil encontrar, por exemplo, garrafas estrangeiras por mais de R$ 100. O que não significa que a bebida vinda de fora seja sempre cara. De acordo com o Portal Folhetos, no Atacadão Ofertas, há opções de vinhos portugueses por R$ 19,90.

Bebida aliada da saúde

O vinho ainda tem como ponto positivo diversos benefícios para a saúde. Embora seja uma bebida alcoólica – e por isso, precisa de cuidado no consumo – estudos já comprovaram que a ingestão moderada faz bem para o corpo e o bem-estar.

Veja só algumas vantagens para a saúde:

protege o coração : os vinhos, principalmente os tintos, são ricos em polifenóis – substância presente na casca da uva que aumenta a concentração de colesterol bom (HDL) e diminui a do ruim (LDL). Os polifenóis também diminuem a concentração de gordura no sangue, reduzindo os riscos de infarto e acidentes vasculares;

previne da depressão : a bebida tem ainda componentes que aumentam a produção de neurotransmissores associados com o relaxamento, como dopamina e serotonina. Por isso, quando consumido de forma moderada, permite um maior bem-estar e menos risco de depressão;

melhora o aspecto da pele : o resveratrol, que está presente na casca da uva, tem como propriedade principal evitar a ação dos radicais livres. Desse modo, a bebida ajuda a preservar a aparência jovial por mais tempo.

