Witzel: Respeito a decisão do STJ, mas reafirmo que jamais cometi atos ilícitos

Wilson Witzel (PSC) se pronunciou nas redes sociais sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela manutenção do seu afastamento do cargo de governador do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 2. “Respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Compreendo a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados. Mas, reafirmo que jamais cometi atos ilícitos”, publicou Witzel em sua conta no Twitter.

Nas postagens, o governador afastado reforçou não ter recebido valor desviado dos cofres públicos, o que, segundo ele, teria sido comprovado na busca e apreensão. “Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo”, completou Witzel.

A publicação de Witzel inclui ainda uma mensagem para o seu substituto no cargo. “Desejo ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor”

Estadão Conteúdo