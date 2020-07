Witzel posta vídeo nas redes sociais: ‘Não sou ladrão’

PUBLICIDADE

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, usou as redes sociais para postar um vídeo, nesta quarta-feira (15), onde faz diversas afirmações. Ele afirma que não é ladrão e que irá vencer a guerra contra a corrupção. O ex-secretário Edmar Santos, preso na sexta-feira (10), acertou uma delação que envolve Witzel.

“Não sou ladrão e não deixarei que corruptos e ladrões estejam no meu governo”, afirmou.

“Sou preparado para guerra, seja no campo de batalha ou nos tribunais. Eu governo o RJ com ética e transparência para fazer o melhor pela população fluminense e não compactuo com qualquer desvio de conduta”, escreveu.

“Fui juiz federal por 17 anos. Na minha carreira, tive uma vida ilibada”, descreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Todas essas acusações levianas que estão sendo feitas contra mim são por parte de gente que não quer um juiz governando o Estado do Rio de Janeiro”, pontuou no vídeo.

“Continuaremos combatendo a corrupção. Fui um juiz linha dura e isso, infelizmente, está incomodando muita gente ligada ao crime organizado e às máfias que atuam no estado. Por que será que alguns não querem um ex-juiz governando o estado?”, indagou.

Ao final do registro, o governador pede ao povo “que acredite”. “Nós vamos vencer essa guerra contra a corrupção.”