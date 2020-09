Witzel diz receber com ‘respeito e tranquilidade’ decisão de comissão da Alerj

PUBLICIDADE

O governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC), se pronunciou nas redes sociais sobre a aprovação do relatório pró-impeachment pela Comissão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira, 17. “Recebo com respeito e tranquilidade a decisão da comissão da Alerj”, disse em sua conta no Twitter.

Witzel reforçou o discurso de inocência, dizendo que tem sido acusado sem provas e sem direito à ampla defesa, incluindo no Superior Tribunal de Justiça (STJ). “Além da defesa por escrito, antes da votação em plenário farei a minha defesa presencial, demonstrando que não cometi crime de responsabilidade.”

Ele afirmou ainda que tem sido alvo de um “linchamento político que deixará marcas profundas no Rio de Janeiro”.

Witzel encerrou sua fala publicando: “a minha luta é pela democracia, é para que um governador eleito pelo povo possa prosseguir e concluir o seu mandato”.

