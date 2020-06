Votação do PL das Fake News foi adiada

PUBLICIDADE 

O Senado Federal, na tarde desta terça-feira (2), anunciou que, por pedido do autor, dos relatores e líderes partidários, o PL 2630/2020, que cria a Lei das Fake News, foi retirado da pauta de hoje e transferido para a próxima semana. Segundo as redes sociais do Senado, o prazo para apresentação de emendas permanece aberto.

Em reunião realizada na manhã dessa segunda-feira (1º), os líderes do Senado haviam incluído o PL 2.630/2020, que tem por objetivo combater as fake news, na pauta da sessão remota de hoje. A proposta, do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), prevê normas e mecanismos de transparência para redes sociais e serviços de mensagens da internet para combater abusos, manipulações, perfis falsos e a disseminação de notícias falsas.

O relator da matéria é o senador Ângelo Coronel (PSD-BA), também presidente da CPI Mista das Fake News. Ele já adiantou que deve complementar o projeto com outra proposta, de sua autoria, para aumentar as penas de quem promove desinformação na internet. Mudanças já foram apresentadas nesta segunda-feira pelo senador Alessandro Vieira e encaminhadas ao relator. Uma delas proíbe expressamente que as plataformas removam conteúdo com base no texto da lei, ou seja, sob a alegação de que represente fake news.

A pedido do autor, do relator e dos líderes partidários no Senado, o PL 2630/2020 será retirado da pauta de hoje e transferido para a próxima semana. O prazo para apresentação de emendas segue aberto. — Senado Federal (@SenadoFederal) June 2, 2020

Com informações da Agência Senado