Vídeo: PF encontra R$ 90 mil na casa do secretário de Transportes de SP

A Polícia Federal apreendeu R$ 90 mil em espécie na casa de Alexandre Baldy, em Brasília-DF. O secretário de Transportes de São Paulo foi preso nesta quinta-feira (6) em operação da força-tarefa da Lava Jato que investiga desvios na Saúde de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Parte do dinheiro (R$ 50 mil) foi encontrada em um cofre. Em outro baú, havia R$ 40 mil guardados. Veja o momento da apreensão do dinheiro:

Baldy foi ministro das Cidades no governo de Michel Temer e deputado federal no Estado de Goiás. Antes, entre 2011 e 2013, o atual secretário de Transportes de SP foi secretário de Indústria e Comércio do governo Marconi Perillo.

Conluio

Segundo a Polícia Federal, existe um conluio entre empresários e agentes de órgãos federais para operar “contratações dirigidas”. Além de Baldy, outros oito acusados são procurados pela Polícia Federal. São cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Petrópolis-RJ, São Paulo, São José do Rio Preto-SP e em Goiânia..

Um pesquisador da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) também foi preso. Guilherme Franco Netto estava em Petrópolis-RJ.

A operação desta quinta, batizada de Dardanários, é um desdobramento das investigações realizadas no âmbito das operações Fatura Exposta, Calicute e SOS. Dardanários são agentes de negócios, segundo a PF. Os suspeitos responderão pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.