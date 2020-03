Vídeo: moradores atingem Crivella com bola de lama

PUBLICIDADE 

Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi atingido com uma bola de lama jogada por um morador de Realengo, durante entrevista coletiva. Após afirmar que grande parte da população é culpada pelos alagamentos da cidade, o prefeito foi hostilizado, segundo o jornal Extra.

Veja o vídeo:

“A culpa é de grande parte da população, que joga lixo nos rios frequentemente”, disse Crivella. “Chuva no Rio é sempre um problema, mas o pior é o lixo. Temos excesso de lixo nos rios, bueiros e encostas, e, quando vem a chuva, tudo desce. As chuvas são um problema, mas dessa vez nem foram as piores que enfrentamos”, justificou.

Crivella disse, também, que as pessoas escolhem morar em áreas de risco para “gastar menos com cocô e xixi”. “Todas as nossas encostas são perigosas, mas onde descem as águas, predominantemente chamadas de talvegues, e as pessoas gostam de morar ali perto porque gastam menos tubos para colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo, essas áreas são muito perigosas”, declarou.