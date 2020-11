Vídeo: Crivella chama Doria de “viado” e “vagabundo”

PUBLICIDADE

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (19) por conta de um vídeo em que aparece atacando diretamente o governador de São Paulo, João Doria. Nas imagens, Crivella chama Doria de “viado” e “vagabundo”.

No vídeo, Crivella esbraveja ao falar sobre as organizações sociais (OS) de saúde. “Dei dinheiro para pagar aos funcionários, eles pegaram e pagaram fornecedor, que tinha que pagar dia 10 de dezembro. E faltou dinheiro. Sabe de quem é essa OS? Essa OS é de São Paulo. É do Doria. Viado! Vagabundo!”

O ataque ocorreu durante uma reunião com filiados do partido Republicanos, na Barra da Tijuca, na quarta (19). O vídeo foi publicado no Facebook pelo presidente da escola de samba Império Serrano, Sandro Avelar.

Reações

Nesta quinta (19), Crivella usou as redes para se desculpar pelo ocorrido. O prefeito disse que foi um “momento de revolta”. “Peço desculpas pelos excessos, e ao governador”, declarou.

A fala foi um momento de revolta pelas OSs reterem o salário de médicos e enfermeiros mesmo tendo recebido da prefeitura. Em tempos de pandemia isso pode custar vidas. Peço desculpas pelos excessos, e ao governador @jdoriajr https://t.co/K60lx525NK — Marcelo Crivella (@MCrivella) November 19, 2020

Doria também falou sobre o caso. O governador de SP lamentou a postura. “O prefeito Crivella se apequena e lamentavelmente encerra seu ciclo de forma melancólica”, declarou. Crivella disputa com Eduardo Paes a reeleição à Prefeitura do Rio.