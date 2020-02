Vídeo: Cid Gomes tem alta da UTI e agradece os funcionários do hospital

PUBLICIDADE 

Cid Gomes grava vídeo agradecendo toda a equipe do Hospital do Coração de Sobral e disse que se compromete a ajudar, com recursos, para que o hospital tenha mais equipamentos e salve a vida de outras pessoas.

O senador licenciado ficou na UTI por menos de 24 horas e foi encaminhado para um quarto na enfermaria nesta quinta-feira, 20.