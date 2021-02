Vídeo: Bolsonaro ergue cartaz com ataque a emissora

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta quinta-feira (4) no Aeroporto de Cascavel-PR. Recepcionado com aglomeração de pessoas, Bolsonaro ergueu um cartaz com “Globo Lixo” escrito.

Depois, Bolsonaro também levantou uma embalagem de leite condensado. O produto ainda é pivô de uma polêmica após o governo federal gastar R$ 15 milhões com o item no ano de 2020. O presidente chegou a declarar que o leite condensado foi comprado para “enfiar no rabo da imprensa”.

Veja o vídeo:

Sem máscara, Bolsonaro foi recebido com aglomeração e teve contato direto com diversas pessoas — várias delas usavam incorretamente o item de proteção facial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro está em Cascavel-PR para a inauguração de um Centro de Treinamento em Atletismo.