Vídeo: Bolsonaro é reverenciado e recebido com abraços em mercado no Guarujá

O presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa em um mercado no Guarujá, litoral do Estado de São Paulo, no último sábado (22). As pessoas presentes no estabelecimento reverenciaram Bolsonaro.

Sob abraços, sorrisos e palavras de apoio, Bolsonaro parou para tirar fotos com o público. O presidente também foi tomar café da manhã em uma padaria da cidade e acabou sendo recebido da mesma forma.

O vídeo abaixo mostra a reação do povo. Não é possível identificar alguma manifestação de repúdio a Bolsonaro ou situação semelhante.