Vídeo: Bolsonaro agride imprensa e justifica compra de alimentos

Após a polêmica envolvendo os gastos do governo federal com alimentos na última semana, o presidente Jair Bolsonaro, durante encontro reservado com artistas, se pronunciou sobre o caso, agredindo a imprensa e justificando os valores gastos.

“É pra enfiar no rabo de vocês aí, vocês da imprensa, essa lata de leite condensado”, disse. E continuou “não é para a Presidência da República essa compra de alimentos, até porque nossa fonte é outra [….] É para alimentar 370 mil homens do exército brasileiro e também para programas de alimentação via ministério da economia, também alimentação via ministério da Educação, entre tantos e tantos outros”.

“Essas acusações levianas não levam a lugar nenhum e se me acusam disso é sinal que não tem do que me acusar. Me acusam de ter comprado R$ 4 milhões de chicletes, quem já esteve no exército já teve um catanho, pessoal sabe que é o cantanho, tem um chicletinho lá dentro. Isso não é mordomia, não é privilégio”, disse Bolsonaro.

O presidente reforçou ainda que, em 2014, a compra de Leite condensado no governo de Dilma Rousseff foi maior que em seu mandato. Segundo ele, durante a sua próxima live semanal, em companhia do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, vai falar sobre o assunto.

