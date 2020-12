Vice-presidente Hamilton Mourão testa positivo para a covid-19

PUBLICIDADE

O vice-presidente Hamilton Mourão, de 67 anos, testou positivo para o novo coronavírus, informou seu gabinete neste domingo (27), sem dar detalhes sobre seu estado de saúde.

“Na tarde de hoje, domingo, 27 de dezembro, foi confirmado o teste positivo para covid-19 do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu”, informou o gabinete em um comunicado.

A vice-presidência não deu detalhes sobre o estado de saúde de Mourão, que por causa da idade faz parte do grupo de risco para a doença, que castiga duramente o Brasil.

O país sofre um repique de casos e mortes do novo coronavírus desde novembro. Até este domingo, registrava 191.139 mortos – cifra só superada pelos Estados Unidos -, e mais de 7,4 milhões de contaminados.

O vice-presidente, encarregado de substituir o presidente em caso de morte ou renúncia, se somou à longa lista de altos funcionários do governo infectados nos últimos meses e que se recuperaram após apresentarem sintomas leves.

O próprio presidente Jair Bolsonaro, um cético da gravidade da covid-19 e muito crítico às medidas de distanciamento social por seu impacto econômico, se infectou no começo de julho, assim como a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Até o momento, mais da metade dos ministros se contaminaram.

Mourão é um general da reserva que cultiva uma imagem mais moderada que a de Bolsonaro, que minimiza a pandemia, à qual chamou de “gripezinha”, e questiona as vacinas por seus possíveis efeitos colaterais.

Esta será a segunda vez que Mourão se isola por causa da covid-19. Em maio, ele e sua esposa ficaram quatro dias trancados o Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-presidente em Brasília, após terem tido contato com um funcionário que testou positivo.

O vice-presidente retomou o trabalho depois que seu exame deu negativo.

