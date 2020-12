Vice-presidente da Câmara ameaça lançar candidatura avulsa

PUBLICIDADE

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos-SP) tem ameaçado se desvincular do presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e lançar uma candidatura avulsa. O ato abriria um racha no bloco de Maia que disputa o cargo.

Pereira estaria insatisfeito porque, na sua visão, Maia prefere outros pré-candidatos para sucedê-lo. “Não aceito entrar em jogo jogado”, disse ele ao jornal O Estado de S. Paulo.

Além disso, Pereira tem visto uma aproximação do Arthur Lira (Progressistas-AL), rival de Maia e pré-candidato à presidência da Câmara. Lira é chefe do Centrão e conta com o apoio do Palácio do Planalto. Ele teria oferecido a Pereira até mesmo um ministério, embora o vice-presidente negue.

Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Pereira foi ministro da Indústria e Comércio Exterior no governo de Michel Temer.

O que pensa Maia

A ideia de Maia é lançar um candidato com apoio de um bloco formado por DEM, MDB, PSDB, Cidadania, além do Republicanos, PSL, PROS e partidos de oposição. Na visão de Pereira, o presidente vê com bons olhos os nomes Baleia Rossi (MDB-SP) e Aguinaldo Ribeiro (Progressistas-PB).

Se todas essas legendas estivessem unidas, o bloco do presidente da Câmara reuniria aproximadamente 300 dos 513 deputados para enfrentar Lira e o Centrão. O problema é que, além de divergências entre os que já acompanham Maia há algum tempo, a esquerda também está dividida. PT, PDT, PSB, PSOL e PCdoB são hoje consideradas como “fiel da balança” na eleição da Câmara.