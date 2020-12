Vice-governador de SP Rodrigo Garcia testa positivo para covid-19

PUBLICIDADE

O vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), recebeu resultado positivo para o teste de covid-19, segundo informações da Secretaria de Comunicação do Estado. Por esse motivo, ele permanecerá cumprindo agenda virtual de trabalho.

Garcia assume interinamente nesta quarta-feira, 23, o governo do Estado porque o governador João Doria (PSDB) vai tirar uma licença de dez dias. Doria comunicou que tiraria uma licença de dez dias para se dedicar à família porque havia se ausentado desse convívio durante o combate à pandemia do novo coronavírus

Nesta quarta, Doria reiterou a licença por dez dias, a contar de hoje, em suas redes sociais. “Trabalhei ininterruptamente ao longo de 2020, sacrificando o convívio familiar, especialmente com a Bia, minha esposa”, destacou. Mesmo com a ausência do governador, a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes informa que o centro de contingência de combate ao novo coronavírus continua com suas ações ininterruptas para conter a pandemia.