Vereadores são barrados ao tentar invadir hospital de campanha no Ceará

Nessa sexta-feira (12) três vereadores de Fortaleza, ligados ao presidente Jair Bolsonaro, foram barrados ao tentarem entrar em um hospital de campanha montado no estádio Presidente Vargas, para filmar a parte interna do local.

Os vereadores envolvidos na ação são Sargento Reginauro, Márcio Martins e Julierme Sena. Eles tentaram invadir o local após pedidos do presidente Jair Bolsonaro para que a população fosse filmar hospitais com supostos leitos vazios e enviar para a Polícia Federal (PF).

Os vereadores de Fortaleza gravaram vídeos na porta do hospital. “Mais uma vez viemos aqui, estamos há meia hora e estão nos impedindo de entrar. Estamos com uma ordem judicial na mão, e ainda assim já estou com quase meia hora aqui”, falou Sargento Reginauro, na entrada principal do hospital. Sem acesso, ele fez outra postagem ao vivo uma hora depois, e reclamou da presença da PM no local.