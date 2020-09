Veja na íntegra a denúncia da Lava Jato sobre o Sistema S

PUBLICIDADE

O advogado Frederick Wassef, wx-representante da família Bolsonaro, foi denunciado pela força-tarefa da Lava Jato pelos crimes peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia, realizada nesta sexta-feira (25), é resultado da operação E$quema S, que apura um suposto esquema de tráfico de influência com escritórios de advocacia.

Veja o documento na íntegra:

A denúncia aponta movimentações suspeitas de recursos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). Wassef teria recebido R$ 4,4 milhões de um escritório de advocacia.

Além de Wassef, outras quatro pessoas foram denunciadas. São elas:

