Urgente: Augusto Aras aceita pedido do PCdoB e abre investigação preliminar contra Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu, nesta quinta-feira (4), uma investigação preliminar acerca do posicionamento do governo de Jair Bolsonaro durante o enfrentamento da crise sanitária no Pará durante a pandemia do novo coronavírus.

O PCdoB acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a crise no estado, pedindo que tanto Bolsonaro quanto o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sejam responsabilizados após investigações sobre o agravamento da crise.

No pedido, o partido alegou que a postura do governo é “descompromissada em relação às políticas de combate ao novo coronavírus no âmbito do Sistema Único de Saúde”. O PCdoB afirma, ainda, que a situação no estado se assemelha ao acontecido em Manaus.