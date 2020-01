Twitter: Bolsonaro diz que educação foi abandonada

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (23) o presidente Jair Bolsonaro postou no seu Twitter uma crítica à educação brasileira. Segundo ele a educação foi abandonada há décadas.

Na publicação, Bolsonaro ressalta que as provas do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) mostram por que a educação no Brasil é considerada a pior do mundo.

No post, o chefe do Excecutivo federal inseriu parte da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, durante o Fórum Econômico Mundial. Guedes, no vídeo, diz que a maior desigualdade de renda no Brasil é a da educação.

Paulo Guedes: "A maior desigualdade que temos é a da educação."



– As provas do PISA (somos os piores do mundo) mostram o quanto a Educação foi abandonada nas últimas decadas. pic.twitter.com/q6QVFiAzmp — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 23, 2020