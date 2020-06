TSE julga cassação de Bolsonaro e Mourão nesta terça (9)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o vice, Hamilton Mourão (PRTB), serão julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (9). O órgão analisa pedidos de cassação por irregularidades na campanha de 2018.

O caso, no entanto, deve ser arquivado. Ministros da Corte acreditam que não há provas suficientes para condenação. A informação é do jornal O Globo.

Serão julgadas duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes), apresentadas pelos candidatos à presidência em 2018 Guilherme Boulos e Marina Silva. Há ainda outras seis ações que também pedem a cassação da chapa, mas estas não têm previsão de quando serão julgadas.

Hackers

As ações analisadas nesta terça (9) afirmam que hackers atacaram o grupo de Facebook “Mulheres Unidas contra Bolsonaro”, com 2,7 milhões de participantes, para beneficiar Bolsonaro e Mourão. Após os ataques, o grupo mudou de nome e ficou intitulado “Mulheres com Bolsonaro #17”.