Troca de ofensas: General Heleno chama Ciro Gomes de “canastrão” e “débil mental”

Após Ciro Gomes responder ao Ministro da GSI, General Augusto Heleno, que ameaçou o poder judiciário se houvesse apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro por meio de vídeo (veja abaixo), o general trocou ofensas com o ex-candidato à presidência.

Heleno o acusou de ser um canastrão e um débil mental, assim como Adélio Bispo, que deu uma facada em Bolsonaro, e que, por essas razões, Heleno não irá processar Ciro. Contudo, o confronto entre eles esquentou.

Ciro acusou General Heleno de ser um traidor por ter entregue a base de Alcântara aos USA, além da Amazônia.