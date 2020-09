Toffoli deixa presidência do STF na semana que vem

PUBLICIDADE

O ministro Dias Toffoli deixa, no próximo dia 10 de setembro, a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Luiz Fux assume o posto.

Fux foi eleito em junho novo presidente do Supremo, em votação feita por videoconferência por conta da pandemia do novo coronavírus. O mandato do ministro é válido pelos próximos dois anos. “Prometo que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras”, disse Fux ao ser eleito.

Toffoli fez um discurso de despedida nesta sexta-feira (4). “O STF promoveu segurança jurídica por meio de julgamentos emblemáticos”, declarou o ministro. “O Plenário manteve suas sessões semanais por meio de conferências, todas transmitidas por meio da TV, rádio e internet”, prosseguiu, ressaltando que, de forma inédita, o canal do Supremo no YouTube transmitiu as sessões em meio à pandemia de covid-19.

“Nesses dois anos, o Supremo proferiu 31.777 decisões colegiadas. Não há como dizer que o Supremo é uma corte monocrática.”

