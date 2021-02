“Todos somos passageiros aqui”, afirma Bolsonaro sobre mortes por covid-19

PUBLICIDADE

Durante discurso em evento no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro falou, novamente, que as mortes pela pandemia do novo coronavírus são uma realidade e que o país não pode parar por este motivo apenas. Além disso, agradeceu os caminhoneiros por não terem aderido à greve marcada para a última segunda-feira (1º).

Em seguida, no entanto, afirmou que “alguns números não são confiáveis” e que não se pode deixar de enfrentar os problemas, já que “todos somos passageiros aqui”. “Todos nós iremos embora um dia. Obviamente lamentamos as mortes”, disse, citando que sua mãe, de 93 anos, deveria partir em breve e que ele certamente irá chorar. “Mas é uma realidade e não podemos parar o Brasil por isso.”

Bolsonaro voltou a dizer que foi impedido de agir no combate ao vírus. Dessa vez, sem citar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem acusa de tê-lo impedido de tomar as decisões acerca do tema.