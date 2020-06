‘Temos compromisso de honrar a Constituição’, diz Bolsonaro na posse de Faria

PUBLICIDADE

Na cerimônia de posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, em que pesem “pequenos percalços”, uma “grande parte da população” está confiante no governo. Na presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, Bolsonaro disse que cada Poder precisa “fazer valer os valores da democracia para que consigamos atingir os nossos objetivos”. Ele também pediu apoio de times de futebol “pela democracia e liberdade”.

“Em que pese alguns de nós até não concordar com alguns artigos da Constituição, temos compromisso de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenham certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição, atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos”, disse Bolsonaro no discurso desta quarta-feira.

Mais cedo, um dia após afirmar que tomará “medidas legais” para proteger a Constituição, Bolsonaro afirmou que considera que houve “abusos” na ordem do STF para quebrar o sigilo bancário de parlamentares aliados do governo. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, ele afirmou que está “fazendo o que deve ser feito” e “não será o primeiro a chutar o pau da barraca”. Em seguida, acrescentou que em breve tudo será colocado “no seu devido lugar”.

Poucas horas depois, na cerimônia, o presidente disse que havia “muita gente feliz” na cerimônia e que o momento deveria ser eternizado. Ele cumprimentou inicialmente o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o jogador do Palmeiras, Felipe Melo, que estavam presentes, defendendo que as torcidas se unam pela “democracia e liberdade do País”. Desde o início do mês, integrantes de torcidas organizadas passaram a fazer atos contra o governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Começo cumprimentando o povo, que dá o nosso Norte e nos inspira pela democracia e, acima de tudo, a liberdade, que é o mais importante. Não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer, é o povo que diz o que as instituições devem fazer”, declarou Bolsonaro.

O presidente também falou que as autoridades possuem o “privilégio” de estar na posição que estão e devem ser gratas por isso. “Devemos todos os dias agradecer a Deus por essa oportunidade. Os problemas que se apresentam para nós de vez em quando não são nada perto da grandiosidade dessa pátria, da sua imensidão e do povo maravilhoso que temos.”

Entre os convidados do evento de posse estavam parlamentares que fazem parte do Centrão, como o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que comanda a sigla do novo ministro Fábio Faria. Outros deputados, como o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), o líder do PP, Arthur Lira (AL), e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que é líder da maioria na Câmara, acompanharam o evento.

Também estiveram presentes ministros de Estado, mas não o responsável pela Educação, Abraham Weintraub, que se envolveu em episódios polêmicos e de confronto com o Supremo nas últimas semanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo