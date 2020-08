Temer avalia indicação de Bolsonaro: “Gesto civilizado”

PUBLICIDADE

O ex-presidente Michel Temer agradeceu o ato do presidente Jair Bolsonaro, que indicou Temer para chefiar a missão humanitária brasileira de ajuda ao Líbano. No último dia 4 de agosto, uma grave explosão no porto de Beirute fez centenas de vítimas no país.

Temer, que é filho de imigrantes libaneses, avaliou a indicação como “gesto civilizado”. A declaração foi dada nesta quarta-feira (12), antes do ex-presidente embarcar ao país.

“Eu quero dar mais uma palavra a respeito do ato, digamos assim, extremamente civilizado que o senhor pratica. Vossa excelência bem sabe que nos Estados Unidos não é incomum que o presidente da república designe ex-presidentes para essas missões humanitárias e até mesmo diplomáticas. Então, vossa excelência, com esse gesto também dá um exemplo para o Brasil, mas para todas as nações do mundo”, disse Temer.

O ex-presidente confessou ter ficado surpreso e emocionado com o convite. “Quando o secretário de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha, me telefonou, transmitindo uma consulta que o senhor fazia sobre a possibilidade de eu chefiar uma missão humanitária de ajuda ao Líbano, eu logo disse a ele que estava agradavelmente surpreendido, mas extremamente emocionado com o convite, que desde logo aceitei.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE