Teich reage a críticas e pede que isolamento não vire discussão política

Criticado por senadores e na defensiva durante audiência pública, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu que a discussão sobre o isolamento social na pandemia da covid-19 não se torne política. “Não ter neutralidade na avaliação ao que acontece é muito ruim porque senão a gente sempre vai polarizar para o lado político”, afirmou.

O ministro declarou que, ao falar sobre a covid-19, estava se concentrando no bem-estar das pessoas. “A minha única preocupação são as pessoas. Eu não vou aceitar discutir isso politicamente”, declarou Teich quando a sessão do Senado já durava três horas e meia.

O Brasil registrou 449 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas Com isso, o total oficial de vítimas no País chegou a 5.466. O ministro anunciou um estudo da pasta para mudar a orientação de isolamento social, em que o distanciamento valeria apenas para algumas pessoas e regiões do País com Estados e municípios tomando a decisão final.

Criticado por ter falado em um relaxamento no isolamento, Teich ponderou que a mudança vai depender de uma queda na curva de casos. O ministro chamou a atenção para a possibilidade de pessoas ficarem doentes por outras razões ao ficarem em casa e do aumento na violência.

“Tem mais de 1,3 milhão de pessoas que morrem no Brasil por ano. Então eu não posso olhar, por mais que eu sofra com o número da covid, eu não posso deixar 1,3 milhão de mortes sem prestar atenção nelas também. Não é correto isso.”

‘ficar em casa’ vai valer para algumas pessoas e conforme a região

O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que a política em estudo pela pasta vai orientar o isolamento social para algumas pessoas e conforme o quadro do novo coronavírus em cada região do País, e não para todos. O planejamento está sendo desenhado, reforçou o ministro, e demonstra uma mudança na orientação atual das autoridades.

O isolamento, afirmou o ministro, é ideal para quem testou positivo para a covid-19, idosos, pessoas que tiveram contato com casos confirmados e moradores de regiões críticas. “Eu não posso responder superficialmente perguntas completas. Ficar em casa é genérico demais, está sendo desenhado para algumas pessoas, não para todas. Isso vai ser detalhado”, disse Teich em audiência pública no Senado.

Em resposta a senadores, o ministro afirmou que existe a possibilidade de uma segunda onda da doença, diante da notificação de pessoas diagnosticada com a doença duas vezes, mas que não é possível projetar isso com clareza pelo formato de diagnóstico realizado atualmente no País. Teich ponderou que não é possível estimar o pico da pandemia.

Estadão Conteúdo