TCU vai levantar informação sobre quantos militares há no governo

Após decisão unânime, o Tribunal de Contas da União (TCU) irá levantar quantos militares estão ocupando cargos civis no governo federal. O TCU demonstrou preocupação com a “militarização dos setores civis do governo”.

A título de comparação o tribunal pedirá também um levantamento dos últimos três governos.

De acordo com o órgão, “é importante que a sociedade saiba exatamente quantos militares, ativos e inativos, ocupam atualmente cargos civis, dados os riscos de desvirtuamento das Forças Armadas que isso pode representar”.

A decisão ocorre após reportagem do site Poder 360 mostrar que há 3 mil militares cedidos aos Três Poderes, dos quais 92,6% estão no Executivo e 7,2% no Judiciário.

Para justificar o levantamento o TCU também lembrou a entrevista do ministro Luís Roberto Barroso ao Roda Viva, na segunda, em que Barroso disse que botar militares em cargos civis pode comprometer a credibilidade das Forças Armadas, já que elas podem passar a se identificar com o governo.

No início do mês, o deputado Fábio Trad (PSD), havia pedido à Casa Civil que informasse à Câmara quantos militares ocupam cargos em comissão no governo federal. Para o deputado, esse número é “excessivo”.