Suspeitos de hackear celular de Moro e procuradores são indiciados pela PF

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (19), seis acusados de invadir o celular do ministro da Justiça, Sergio Moro, de procuradores da Lava Jato e outras autoridades foram indiciados pela Polícia Federa. O relatório com os detalhes obtidos durante as investigações foram enviados à Justiça Federal.

Apontado como um dos principais responsáveis pelo esquema, Walter Delgatti também foi indiciado. O caso está tramitando em sigilo na Justiça Federal de Brasília.

A partir de agora, o Ministério Público precisa decidir se enviará a denúncia ao Poder Judiciário, que pode aceitas ou rejeitar a denúncia que, se aceita, seis acusados viram réus.