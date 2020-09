STJ prorroga prisão de Pastor Everaldo

PUBLICIDADE

O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prorrogou a prisão temporária de Pastor Everaldo. Everaldo é presidente nacional do PSC, partido do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

O pastor foi preso no último dia 28 de agosto, em prisão temporária que duraria cinco dias. Agora, o período foi prorrogado por mais cinco.

A prisão se deu na operação Operação Tris in Idem, a mesma que afastou Witzel do cargo por supostas irregularidades na Saúde do Rio. O Pastor Everaldo foi citado na delação premiada do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos, preso por corrupção.

Mandava no Rio

Segundo a delação de Edmar, Everaldo mandava na área da saúde do Rio. Um dia antes de uma operação, Witzel teria repassado R$ 15 mil ao pastor.