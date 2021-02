STJ nega novamente recurso de Lula contra condenação no caso tríplex

PUBLICIDADE

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Quinta Turma, rejeitou novamente, em sessão na tarde desta terça-feira (2), um recurso feito pela defesa do ex-presidente Lula contra a condenação no processo na Lava Jato do tríplex de Guarujá.

A decisão pela rejeição foi unânime e tomada pelos ministros Felix Fischer, relator do caso, Ribeiro Dantas, João Otávio de Noronha e Reynaldo Soares da Fonseca. Já o ministro Joel Ilan Paciornik se disse impedido para julgar o caso.

Essa foi a terceira vez que o STJ rejeitou esse tipo de recurso da defesa do ex-presidente. Um dos pedidos feitos pela defesa de Lula era para que o processo ficasse parado no STJ até que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue a alegação de que o ex-juiz Sergio Moro atuou com parcialidade contra o ex-presidente.