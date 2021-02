STF retoma atividades nesta segunda-feira (1º)

PUBLICIDADE

O Supremo Tribunal Federal (STF) retornou aos trabalhos nesta segunda-feira (1º). A data será marcada por uma solenidade de retomada; os julgamentos devem voltar a ocorrer na quarta (3).

Nesta segunda (1º), devem comparecer ao STF o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes de Senado e Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, além do procurador-geral da República, Augusto Aras, dentre outros.

“O Supremo expediu convites para sessão virtual, mas algumas autoridades manifestaram interesse em comparecer presencialmente. Por conta disso, o ambiente foi preparado para respeitar as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde e evitar a disseminação do coronavírus”, disse o STF, em nota emitida na semana passada.

Por ora, os julgamentos seguem ocorrendo por videoconferência devido à pandemia de covid-19, diferentemente da solenidade de abertura. Na sede do Supremo, é obrigatório usar máscaras e há divisórias transparentes nas bancadas como medidas de proteção.