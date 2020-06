STF discute se Gilmar Mendes decidirá o futuro de Queiroz e Flávio Bolsonaro

PUBLICIDADE

Matheus Teixeira

Brasília, DF

Integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) começaram a discutir reservadamente se Gilmar Mendes seria ou não o responsável automático por qualquer recurso que venha a ser apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ou por Fabrício Queiroz à corte.

A tese sustentada aponta que o fato de Gilmar ter sido relator de uma ação apresentada pelo senador no ano passado o torna prevento para assumir futuros casos relacionados à investigação que corre em primeira instância.

O filho do presidente Jair Bolsonaro é investigado porque teria sido líder de uma associação criminosa formada para desviar parte dos salários dos servidores de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em operação no último dia 18, Queiroz, que foi assessor de Flávio e seria o responsável por recolher os pagamentos dos funcionários, foi preso por decisão da Justiça do Rio. O filho de Bolsonaro foi deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019.

A aposta no STF é que uma eventual relatoria de Gilmar para habeas corpus ou recursos do senador ou de envolvidos no caso darão poder ao ministro e ampliarão a influência dele no governo.

Gilmar já foi responsável por ser um dos padrinhos da indicação do atual advogado-geral da União, José Levi, e, apesar de fazer críticas a Bolsonaro, costuma manter interlocução com membros do governo.

A prevenção, jargão usado para situações em que um ministro já atuou em processo similar e torna-se o responsável automático por casos conexos que chegam à corte, teria surgido no ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em setembro de 2019, Gilmar relatou reclamação apresentada por Flávio e atendeu ao pedido dos advogados do senador para determinar a suspensão da tramitação dos processos que tinham como alvo o senador e Queiroz.

O ministro se baseou em decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que havia suspendido investigações criminais que usavam dados detalhados de órgãos de controle como Coaf, Receita e Banco Central sem autorização judicial.

Meses depois, Gilmar revogou a própria decisão após o plenário derrubar a liminar de Toffoli. Assim, teve prosseguimento a investigação pela prática da “rachadinha”.

O professor e doutor em direito constitucional Ademar Borges acredita que é uma hipótese real a prevenção de Gilmar para casos relacionados ao senador Flávio Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“À luz do que está disposto no artigo 69 do regimento interno e considerando a prática do Supremo, em regra o ministro que examina a liminar ou o mérito de um pedido de um investigado fica prevento para outros pedidos deste ou de outros alvos da ação, se oriundos do mesmo procedimento ou de casos conexos”, diz.

O trecho citado estipula que a prevenção não estará caracterizada se o ministro tiver sido relator de um processo, mas não tenha analisado o mérito –o que não ocorreu na reclamação de Flávio apresentada no ano passado.

Borges afirma que o Código de Processo Penal também prevê hipóteses de prevenção, mas que o STF costuma resolver questões relativas à relatoria de processos com base no regimento interno, que também tem força de lei.

“O regimento interno do STF têm regras mais específicas sobre o tema porque há muitas possibilidades diferentes de interação entre diversos recursos e ações.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Geralmente, a defesa do investigado indica a prevenção de um ministro para o caso e o presidente da corte decide se realiza sorteio entre todos integrantes, como é mais comum, ou se encaminha o processo direto para um gabinete.

Em geral, é praxe o presidente encaminhar o caso para o ministro indicado pelos advogados para que o magistrado opine se, de fato, está prevento para tocar o caso.

O professor e mestre em direito criminal Ruiz Ritter afirma que, quando há conexão entre fatos analisados pelo STF, caracteriza-se a prevenção.

“Tendo Gilmar relatado ação anterior envolvendo os mesmos fatos, a tendência é que esteja prevento para novos julgamentos a respeito destes na Corte”, salienta.

Assim, Gilmar também poderia relatar habeas corpus de Queiroz, por exemplo, que é alvo da mesma investigação.

O policial militar aposentado teve a prisão preventiva decretada porque estaria interferindo nas investigações conduzidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

A mulher dele, Márcia Aguiar, que foi assessora de Flávio na Assembleia, também teve a prisão decretada, mas é considerada foragida.

Jair Bolsonaro e Queiroz se conhecem desde 1984.No gabinete de Flávio, Queiroz foi nomeado em 2007 e deixou o cargo em 15 de outubro de 2018.

Queiroz foi detido na casa de Frederick Wassef, que, até aquele momento era advogado de Flávio no caso e já defendeu também o presidente.

As primeiras notícias sobre o suposto esquema da “rachadinha” surgiram em 2018, após as eleições, quando se tornaram públicos relatórios do Coaf que indicaram movimentações atípicas nas contas de Queiroz.

O ex-assessor afirmou que recebia parte dos valores dos salários dos colegas de gabinete e que usava o dinheiro para remunerar assessores informais de Flávio, sem conhecimento dele. Sua defesa, contudo, nunca apontou os beneficiários dos valores.

As informações são da FolhaPress