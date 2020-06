STF determina quebra de sigilo bancário de deputados bolsonaristas

PUBLICIDADE

Na tarde desta terça-feira (16), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o sigilo bancário de deputados bolsonaristas seja quebrado. Segundo o jornal O Globo, a ideia é que seja apurado se eles financiaram atos antidemocráticos que pediam o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional.

Quatro parlamentares terão quebra dos sigilos bancários. São eles Junior do Amaral, deputado federal (PSL-MG), Otoni de Paula, deputado federal (PSC-RJ), Caroline de Toni, deputada federal (PSL-SC), Carla Zambelli, deputada federal (PSL-SP), Alessandra da Silva Ribeiro, deputada federal (PSL-MG), Beatriz Kicis, deputada federal (PSL-DF), Coronel Girão, deputado federal (PSL-RN), José Guilherme Negrão Peixoto, deputado federal (PSL-SP), Aline Sleutjes, deputada federal (PSL-PR), Aroude de Oliveira, senador (PSC-RJ)

Moraes tomou a decisão em consonância com a busca em apreensão contra 21 pessoas ligadas à organização dos atos antidemocráticos.