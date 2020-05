STF determina a entrega de vídeo onde Bolsonaro teria ameaçado demitir Moro

PUBLICIDADE 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, determinou que a Presidência entregue à PGR um vídeo da reunião ministerial de 22 de abril em que Jair Bolsonaro teria ameaçado demitir o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

A medida vem após Celso de Mello ter autorizado o depoimento de ministros do Planalto e delegados da PF no inquérito sobre Jair Bolsonaro.

De acordo com Moro, a reunião teve participação de todos os ministros do governo. Nela, Bolsonaro cobrou trocas no comando da Polícia Federal.

Além do vídeo, Celso de Mello também autorizou que a PGR obtenha os documentos originais da demissão de Maurício Valeixo da PF, que teriam sido assinados digitalmente.

O nome de Sergio Moro foi publicado no primeiro decreto da exoneração. Porém, o ex-ministro afirmou que não consentiu nem assinou o decreto. A ação pode caracterizar falsidade ideológica por parte de Bolsonaro.

