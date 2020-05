STF dá 72h para governo entregar vídeos de reunião entre Bolsonaro e ministros

PUBLICIDADE 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello deu um prazo de 72 horas para que o governo federal mostre gravações de uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros. A decisão do STF foi publicada na terça-feira (5). Portanto, as filmagens têm de ser entregues até a próxima sexta (8)

Essa reunião, realizada no dia 22 de abril, foi citada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro em depoimento à Polícia Federal, dado no último sábado (2). Segundo Moro, Bolsonaro disse no encontro que, caso não pudesse trocar o superintendente no Rio, poderia trocar o diretor-geral e até mesmo o próprio Moro.

“Oficie-se, com urgência, […] que encaminhem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, cópia dos registros audiovisuais da reunião realizada entre o presidente da República, o vice-presidente da República, ministros de Estado e presidentes de bancos públicos, ocorrida no dia 22/04/2020, no Palácio do Planalto”, diz a decisão de Celso de Mello.