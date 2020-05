“Sou radicalmente contra prorrogação de mandato”, diz Maia

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (21) o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz ser “radicalmente contra” a prorrogação de mandatos por causa da pandemia do novo coronavírus, ao falar sobre a possibilidade de as eleições municipais de outubro serem adiadas em função da pandemia do novo coronavírus.

“Prorrogação de mandato não tem previsão na Constituição brasileira. Pode até não ter eleição, mas aí um juiz assume. Não vejo [condição] na Constituição brasileira para prorrogar um dia de mandato. Muito sensível do ponto de vista institucional”, disse Maia, segundo o R7.

Para ele, a poderia servir de justificativa no futuro para que algum governante, “se sentindo muito forte”, adiasse o término do próprio mandato.

Maia reafirmou, também, sua preferência pelo isolamento social total: “Temos que entender que a queda econômica é igual, mas quem tratou de preservar o isolamento perdeu menos vidas do que quem não teve preocupação com isolamento. É o caminho correto, mas cada um tem seu ponto de vista”.